Caccia, via alla consegna dei tesserini venatori Il Comune di Prato inizia il 21 agosto la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2023-2024. Per evitare code, è consigliato l'utilizzo della app Toscaccia. Orari: lunedì 9-13 e 15-17, mercoledì 9-13, giovedì 9-13, martedì e venerdì chiuso.