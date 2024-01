Caccia al balordo ripreso nei video

Quella da domenica 7 a ieri, domenica 14 gennaio, è stata una settimana da incubo per sette attività di Prato, vittime di furti e spaccate. Il caso del ristorante "Ragiona" è solo l’ultimo di una lunga serie. I primi ad essere colpiti? Un locale e tre negozi, tutti nel giro di poche ore, il giorno dopo l’Epifania. A cominciare dal Caffè Le 2 Terrazze di via Ciulli, alle 15.30, proseguendo poi con Wheelup di via Baldanzi alle 21.30, Agraria Pratese in via Arcangeli alle 23.30 circa e Coripa in via Guevara, attorno

a mezzanotte. La curiosità? Le spaccate domenicali sono avvenute con la stessa modalità, ossia tramite l’utilizzo di un tombino. Da qui - e dando un’occhiata alla fisionomia

della figura incappucciata ripresa dalle telecamere di sorveglianza - il sospetto che il colpevole potesse essere lo stesso. E dovrebbe trattarsi di lui anche per quanto riguarda i furti consumati nella notte fra giovedì e venerdì, quando il malvivente ha fatto irruzione al ristorante

di piazza Mercatale, Il Chicco d’Uva, intorno alle 5.30 e alla farmacia comunale numero 7 in via Ferrucci, sempre fra le 5 e le 6, e sempre tramite l’utilizzo di un tombino.

F.B.