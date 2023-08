Caccia ai tesori di Palazzo Pretorio Le opere da rivedere o da scoprire

In questi giorni roventi d’agosto potrebbe essere un’idea quella di visitare il Museo di Palazzo Pretorio, scrigno di storia e bellezza, con il beneficio dell’aria condizionata. Una visita da fare con calma per scoprire particolari nuovi, guardare le opere della collezione civica con altri occhi, e non solo quelle più note, i dipinti di Filippo e Filippino Lippi o il tabernacolo di Donatello. Ci si può soffermare sulle grandi pale del secondo piano o sulle magnifiche sculture di Lipchitz e Lorenzo Bartolini al terzo. Oppure ci si può concedere di vagare senza un percorso prestabilito, soffermandosi con calma su qualche opera forse meno appariscente, ma altrettanto interessante. Il museo è ricco di capolavori poco noti, come L’arcangelo Raffaele con Tobiolo, pala centinata realizzata tra il 1572 e il 1573 da Francesco Morandini, detto il Poppi, con influenze di Andrea del Sarto, del Pontormo e del Rosso Fiorentino, che ritrae l’arcangelo assieme al giovane Tobiolo e, particolare che non sfugge, ad un simpatico cagnolino che li segue. Oppure ammirare il Cristo deriso del Maestro del lume di candela, di incerta identificazione (1630-1635): splendidi i dettagli, come l’atmosfera tenebrosa e sospesa rischiarata dalla candela, lume artificiale che sembra vero, tanto da illuminare con particolare realismo il volto di Cristo, carico di espressività. Oppure, sull’onda della mostra dedicata dal Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona ai cinquecento anni dalla morte di Luca Signorelli, si può riscoprire il tondo raffigurante La Madonna col Bambino, raffinato e al tempo stesso misterioso, per ammirare l’arte di quello che è stato definito "maestro di luce e di poesia" e "faro per i grandi del Rinascimento". Quale momento migliore di questi ultimi giorni d’agosto?