Caccia agli stagionali nei parchi divertimento

Con l’avvicinarsi dei mesi estivi, riparte a pieno ritmo l’industria dei parchi divertimento italiani e scattano 20mila assunzioni stagionali. Tante opportunità, insomma, per giovani e meno giovani. Diverse infatti sono le figure da inserire negli organici.

Nel 2023, secondo i dati forniti dall’Associazione parchi permanenti italiani, le imprese del comparto investiranno oltre 120 milioni di euro tra ampliamenti e nuove attrazioni, con un incremento del 20 per cento dei posti di lavoro, per un totale di oltre 30mila occupati in tutta Italia, di cui 20mila stagionali da inserire entro l’estate e 10mila dipendenti fissi.

Un settore in movimento, insomma. E che ha voglia di essere sempre più attrattivo. In Toscana fanno parte dell’associazione il Cavallino Matto di Castagneto Carducci, l’Acqua Village di Follonica e quello di Cecina, l’Acquario di Livorno e il Parco Zoo di Pistoia. Per tutte queste strutture è possibile inviare i curricula all’indirizzo mail: [email protected]