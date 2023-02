Bypass di Comeana, via alla progettazione

Un altro passo avanti per la nuova strada di collegamento tra Provinciale 45, di Comeana, e la Regionale 66: c’è l’accordo per la progettazione.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli, ha approvato una delibera con la quale si dà il via libera alla firma di un accordo per la progettazione definitiva del collegamento viario, quale strada provinciale, tra la Provinciale 45 "di Comeana", nel Comune di Poggio a Caiano, e la Regionale 66 "Pistoiese", nel Comune di Signa. L’accordo sarà firmato dalla Regione, dalla Provincia di Prato, dalla Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Poggio, Carmignano, Campi e Signa.

L’importo complessivo stimato per lo sviluppo del progetto definitivo è di 850.000 euro: la Regione lo finanzierà al 50%, fino ad un massimo di 425.000 euro. Di questa strada si parla da diversi anni e la parte burocratica dell’intera infrastruttura (che comprende anche la realizzazione del ponte alla Nave) è iniziata nel 2021. La costruzione di questa nuova arteria alleggerirà il traffico che attraversa Sant’Angelo a Lecore e Poggio a Caiano. "L’accordo – spiega l’assessore Baccelli – prevede un preciso cronoprogramma e noi contiamo di arrivare all’approvazione della progettazione definitiva nell’autunno del prossimo anno. L’intervento si propone di alleggerire ulteriormente il traffico di attraversamento del centro di Poggio, un obiettivo già raggiunto, soprattutto per i mezzi pesanti, con l’intervento terminato nel 2014. Si tratta di un importo di lavori molto consistente, stimato in 26,2 milioni di euro di cui la progettazione rappresenta la prima fase".

I costi di progettazione saranno finanziati dalla Regione per 425.000 euro, dalla Provincia di Prato e dalla Città metropolitana di Firenze per 127.500 euro ciascuna e dai Comuni di Poggio, Carmignano, Campi e Signa per 42.500 euro ciascuno. Nel novembre scorso, la Regione aveva dato il via libera al cofinanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva del Ponte alla Nave, di cui si parla dai primi del 2000, e ora si comincia con la strada.

M. Serena Quercioli