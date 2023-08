BuzziLab, la sentenza Silli: "Totale solidarietà all’ex preside Serniotti Il danno è la chiusura"

La notizia della sentenza della Corte dei Conti (giudizio di primo grado depositato il 9 agosto scorso) sulla vicenda BuzziLab ha scosso il già incadescente sabato di inizio del lungo ponte di Santa Maria. E la condanna dell’ex preside del Buzzi, Erminio Serniotti, al pagamento di un milione e 155mila euro al ministero dell’Istruzione con una riduzione di circa il 30% del danno da rifondere, fa ribollire lo spirito pratese di attaccamento alla scuola. La Corte dei Conti ha assolto gli altri protagonisti della vicenda scoppiata nel 2019: Giuseppe Bartolini, direttore del laboratorio del Buzzi, Paolo Borgiotti, responsabile del reparto tecnologico e Manuela Marradi, direttore dei servizi generali amministrativi. Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla gestione dell’attività in conto terzi del laboratorio diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per le analisi dei tessuti da parte del distretto e delle case di moda. In particolare il danno individuato dalla magistratura contabile era di circa 7 milioni e mezzo, prodotto tra il 2014 e il 2019, e "derivante dalla non corretta gestione dei fondi provenienti dall’attività in conto terzi svolta dal laboratorio, consistente nell’erogazione di compensi" al personale incaricato per l’attività.

Tra i primi a muoversi a sostegno del BuzziLab (la chiusura fu disposta nel settembre 2019 dal preside Alessandro Marianelli) era stato Giorgio Silli, ex allievo Buzzi e oggi sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con un esposto alla Corte dei Conti insieme al consigliere della Lega Leonardo Soldi. "Esprimo piena solidarietà all’ex preside Serniotti – dice – Il BuzziLab, ora distrutto, era un vanto per la città ed il distretto". E sottolinea: "Il vero danno è la perdita di fatturato del laboratorio da quando è stato maldestramente chiuso con un atto amministrativo: danno economico e di immagine. Ritengo che si debba rendere onore ai coinvolti in questa vicenda, condannati o assolti. La città ed il distretto devono essere loro riconoscenti". Ricordiamo come tutta la città si era mobilitata dopo la chiusura. "Purtroppo la grande battaglia per il BuzziLab si è spenta dopo un paio di mesi – chiosa Silli – smettendo di combattere dopo poco". A questo proposito per Silli "sarebbe utile iniziare una riflessione approfondita da parte della classe dirigente della città: se ogni battaglia naufraga senza che si riesca a portarla in fondo, il futuro non lo vedo per niente roseo". Anche Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd, si era occupata da subito del caso BuzziLab. "Rimane il rammarico per quello che non si è fatto. Come Regione deliberammo dando il via alla Fondazione per salvaguardare la parte della formazione e trovare una soluzione ad un’esperienza quasi unica nel panorama italiano e collegata al distretto. Era un’esperienza da riformulare e salvaguardare". Astri, l’associazione di valorizzazione del cardato riciclato, fu tra i promotori della raccolta di firme a sostegno di un esposto per chiedere alla Corte dei Conti di valutare l’esistenza di una responsabilità amministrativa per "l’improvvisa e ingiustificata chiusura di un’eccellenza". "La sentenza avvalora le nostre idee: la Corte afferma che l’attività era lecita, nonostante i conti non tornavano – dice Fabrizo Tesi, presidente Astri – Noi volevamo far chiarezza su chi ha creato disagi al Buzzi privandolo di risorse economiche estromettendo un laboratorio capace di produrre ricchezza per la scuola. Il Buzzilab era ritenuto uno dei più importanti laboratori di analisi d’Italia guidato da una persona competente. Abbiamo evidenziato una scorrettezza dell’allora preside: si poteva discutere dei compensi, ma il laboratorio non doveva chiudere. Era una realtà istituzionale per il distretto".

Sara Bessi