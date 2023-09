Buzzi, caffetteria chiusa La scuola nega la proroga "Danno per gli studenti"

"Vogliamo ringraziare uno per uno gli studenti, gli insegnanti e i genitori che in questi giorni hanno espresso solidarietà e gratitudine per la nostra attività nella gestione del bar interno del Buzzi. Il loro abbraccio e il loro riconoscimento ci ha commosso". A scrivere sono i responsabili dell’azienda Fabbri che per cinque anni ha gestito la caffetteria del Buzzi.

"Per noi sono stati anni bellissimi, ci siamo sentiti parte di un istituto che tanto significa per la nostra città e per la sua economia – dicono gli ex gestori –. Ci teniamo a sottolineare che, se il bar non riaprirà con la ripresa della scuola, non dipende assolutamente da noi. Ci aspettavamo una proroga, richiesta già da febbraio, che in altre scuole è stata concessa. Poteva essere giustificata dall’emergenza pandemia e dal fatto che per ben due anni (dei cinque previsti) non abbiamo potuto lavorare a causa del Covid, dopo aver speso risorse davvero ingenti per l’allestimento degli spazi che ci erano stati consegnati in condizioni pessime. Quelle risorse non siamo riusciti a recuperarle e incidono pesantemente sui bilanci dell’azienda che è a conduzione familiare e dà lavoro a sette dipendenti. Nonostante le duemila firme raccolte da insegnanti e studenti a sostegno della proroga il dirigente Marinelli ha scelto di procedere con una nuova gara che poi è andata deserta. Abbiamo partecipato poi ad un nuovo bando ma ancora non si conosce la data dell’aggiudicazione".

Secondo la Fabbri "si sarebbe potuto procedere anche ad una breve proroga per evitare l’interruzione del servizio, in attesa del risultato del bando. Ma anche in questo caso è stata presa una decisione diversa". Il contratto di concessione è scaduto il 31 agosto: "Ci siamo rivolti al dirigente per chiedere di attendere l’esito della gara prima di smontare arredi e impianti. Ci amareggia che, anche in questo caso, la risposta sia stata negativa, costringendoci ad iniziare i lavori di smantellamento dei locali per riconsegnarli nei termini contrattuali nelle stesse condizioni di fatto in cui ci erano stati consegnati. Con enorme dispiacere siamo stati costretti persino a cancellare il murale delle Pagliette impiegando nuovamente energie e costi che si sarebbero potuti evitare attendendo l’esito della gara. Così facend il nuovo aggiudicatario dovrà mettere mano di nuovo alla sistemazione dello spazio".