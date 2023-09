Buzzi, bufera sulla caffetteria chiusa. "La proroga non era possibile"

Prato, 10 settembre 2023 – Non si placano le polemiche per la chiusura della caffetteria interna al Buzzi. A rispondere alla ditta Fabbri titolare dell’appalto dal 2018 scaduto il 31 agosto che aveva accusato il dirigente Alessandro Marinelli, di non aver concesso una proroga in attesa che venire riassegnata la gestione, è lo stesso dirigente.

«La richiesta di proroga del servizio di cui la Ditta Fabbri lamenta il diniego, mi preme sottolineare che il contratto per l’affidamento del servizio di ristorazione di bar e mensa all’interno della scuola non può assolutamente essere modificato o derogato a mia discrezione avendo lo stesso natura pubblica, sia con riguardo alla disciplina applicabile sia con riguardo alle finalità di interesse pubblico che esso persegue", precisa Marinelli.

"Ne consegue che la concessione della proroga richiesta era tecnicamente impossibile e non a mia scelta. D’altro canto, la scuola non ha mai costretto la Ditta Fabbri a ’smontare il bar in tre giorni’ come si legge nelle dichiarazioni rese. La data di scadenza del 31 agosto 2023 era nota sin dalla stipula del contratto alla Ditta Fabbri, che quindi aveva a disposizione tutto il tempo necessario per liberare i locali essendo stata da me più volte informata della impossibilità di ottenere una proroga. E’ quindi fuorviante, oltre che fonte di profondo rammarico, leggere che la scuola abbia costretto la Ditta Fabbri a ’cancellare il murales delle Pagliette’.

Al contrario, il murale, che con mio dispiacere è stato cancellato senza alcun motivo, costituiva un abbellimento dei locali a cui tutti, io compreso, erano affezionati, anche in virtù del valore simbolico che l’immagine rappresenta per l’Istituto".

Gli ex gestori chiedevano una proroga dell’appalto anche in virtù della chiusura forzata imposta dal Covid che di fatto ha limitato il lavoro: " Il periodo di chiusura causa Covid nel 2020 è riferibile al periodo dal 10 marzo al 10 giugno infatti, se pur con un servizio ridotto, le attività didattiche e conseguentemente quelle di ristorazione sono riprese a partire dal 15 settembre 2020 - aggiunge il preside del Buzzi -. Infine, occorre evidenziare che la Ditta Fabbri non ha presentato alcuna offerta per la scadenza del 5 luglio prevista dal bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione. L’Istituto scolastico ha attivato la procedura negoziata alla quale la Ditta Fabbri sta regolarmente partecipando. Ovviamente così i tempi si sono allungati".