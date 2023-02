Buzzi al gelo, la maxi ispezione trova il guasto

La maxi ispezione nelle decine di metri di condotti e tubature del Buzzi ha dato esito positivo: finalmente è stata trovata la perdita che ha congelato le classi e i laboratori della scuola di viale della Repubblica per dieci giorni. I primi problemi si sono verificati all’inizio del mese, subito la segnalazione del preside Alessandro Marinelli alla Provincia. Un primo intervento ha permesso di riaccendere una parte della caldaia e quindi di far tornare le giuste temperature in una parte della scuola mentre altre classi sono tutt’ora al freddo. Purtroppo l’intervento si è rivelato più complicato di quanto pensassero: la scuola ha una serie infinita di condotte che passano dal sottosuolo e un impianto datato di decenni che ha reso il lavoro molto complicato.

Ieri la Provincia ha inviato una squadra specializzata per la ricerca delle perdite: attraverso una sonda è stato passato al setaccio ogni centimetro delle tubature per individuare il danno. Solo nella tarda serata di ieri la buona notizia: la perdita è stata trovata grazie alle ispezioni con le telecamere e visive. Adesso ci sarà da provvedere alla riparazione. I tempi non sono certi e il problema è che i ragazzi saranno costretti ancora qualche giorno al freddo, ma è questione di poco ormai. Il problema principale era riuscire ad individuare il guasto. Il programma non prevede la sostituzione del pezzo di tubo rotto, ma di creare una sorta di bypass per evitare che in futuro si verifichino nuove fratture alle tubazioni.

"Siamo intervenuti subito, ma la ricerca del problema è stata più lunga del previsto", spiega il presidente della Provincia Simone Calamai. "Purtroppo la scuola ha un impianto vecchio che si dirama in tutto l’edificio lungo tubazioni che passano anche nel sottosuolo in pertugi piccolissimi, per questo è stato necessario chiamare una ditta specializzata. L’idea sarà di intervenire creando un bypass delle tubature. Il tratto forato verrà interrotto e creata una nuova tubatura che possa dare più garanzie rispetto ad una riparazione. Capisco i disagi dei ragazzi e anche il freddo che possono avere patito, ma non potevano fare in altro modo".

Gli ultimi giorni visto anche il meteo con temperature in netto calo non sono stati facili per gli studenti delle classi colpite dal guasto. Restare per cinque ore in un banco a 10 gradi non è una bella situazione, ma a mettere i bastoni tra le ruote è stata anche la tipologia del guasto così complicato da risolvere e imprevedibile. "Spero che avendo trovato la rottura adesso la riparazione possa essere veloce", conferma il dirigente Alessandro Marinelli. "Le famiglie saranno informate, del resto è stato fatto tutto il possibile per intervenire in maniera rapida".

Silvia Bini