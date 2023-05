Butterfly Lovers, la prima Al Cicognini il Gran Galà

Un sabato fatto di musica. Oggi nella nostra città ci sarà anche la prima rappresentazione assoluta in Italia del concerto per violino e pianoforte Butterfly Lovers (titolo cinese Liang Zhu) al Teatro del Convitto Cicognini di Prato. L’appumtamento è alle 17. I musicisti ed interpreti del concerto, dal titolo Il Gran Galà della musica italiana e cinese, saranno il direttore del Conservatorio della Spezia e pianista Giuseppe Bruno e il violinista pratese Alberto Bologni, docente del Conservatorio Boccherini di Lucca con importanti collaborazioni con alcune università americane e già primo violino della nostra Camerata.

I due cantanti sul palco saranno invece il giovane soprano Claudia Belluomini e il tenore Chen Hai. Butterfly Lovers (Liang Zhu) è stata composta nel 1958 da due professori di un conservatorio di Shangai: He Zhanhao e Chen Gang. Questa originale musica cinese è la rivisitazione della leggenda incentrata sulla tragica storia d’amore tra Liang Shanbo e Zhu Yingtai. L’opera è ambientata tra il 266 e il 420 dopo Cristo e i due protagonisti sono considerati un po’ come i due Romeo e Giulietta d’Oriente. La storia infatti racconta dell’amore contrastato di due giovani innamorati, il cui destino sarà quello di morire per poi unire la propria anima in una rinascita sotto forma di farfalla. Nella seconda parte del concerto saranno eseguiti tre brani legati a Puccini per violino e pianoforte: l’Intermezzo della Manon Lescaut in una trascrizione di Giuseppe Bruno, una rivisitazione sempre di Giuseppe Bruno di alcune celebri arie di Tosca, Bohème e delal Fanciulla del West (fra queste E lucevan le stelle e Valzer di Musetta, e una composizione del premio Oscar per musica da film Dario Marianelli ne Una cartolina dal lago, ispirata alla Turandot.

Il Gran Galà è stato organizzato dal Conservatorio di musica Giacomo Puccini di La Spezia in collaborazione con l’Associazione culturale Amici della Cina, che promuove appunto lo scambio culturale tra la Cina e l’Italia, ed è stata fondata nel 2015 da alcuni cinesi in Italia e italiani in Cina. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Il concerto è patrocinato dalla Fondazione Pucciniano di Torre del Lago, dalle Regioni Toscana e Liguria, dalle Provincie e dai Comuni di Prato e La Spezia, città in cui sarà replicato sabato prossimo 3 giugno. Dopo questi due primi appuntamenti lo spettacolo sarà portato in giro in varie città d’Italia, tra le quali Firenze, Verona, Milano e Roma.