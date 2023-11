Bus scolastici caos. Studenti tagliati fuori: "Niente corse per Prato da Poggio alla Malva"

Gli orari degli autobus per le scuole di Carmignano e per Prato dal 2 novembre non sono stati rimodulati.

Da due giorni gli studenti della frazione di Poggio alla Malva non hanno bus per andare a Prato e da Poggio a Caiano "salta" anche il servizio che porta gli studenti alle scuole Calamandrei di Sesto o comunque verso la zona di Firenze.

L’alluvione ha sicuramente peggiorato la situazione del trasporto pubblico in tutta la Piana fiorentina e pratese per vari motivi: dalle abitazioni di autisti alluvionate e quindi costretti a prendere ferie alle deviazioni stradali. I genitori però sono esasperati al pari dell’amministrazione comunale anche perché gli abbonamenti annuali sono costosi. Facendo un passo indietro, prima dell’alluvione, esplose la questione in quanto la corsa per le scuole medie arrivava alle 7,40 a Carmignano e gli studenti dovevano stare mezz’ora in giro ad aspettare poiché l’ingresso è alle 8,10. Poi c’erano problemi anche per le corse dirette a Prato sia da Carmignano sia da Poggio a Caiano.

Senza contare i disagi di Poggio alla Malva: il bus per le scuole superiori dal Buzzi e via Reggiana passa in ritardo o non passa per nulla.

Lunedì, alla riapertura delle scuole, lo scenario si è ripetuto: la corsa per le medie arriva sempre alle 7,40 e quella per andare al polo di Reggiana non è passata e i genitori hanno dovuto accompagnare i figli in automobile. Il 2 novembre il Comune di Carmignano si attivò subito con Autolinee Toscane e l’assessore Palloni confermò di aver chiesto il ripristino immediato del vecchio orario per la scuola media: "Per noi è inaccettabile far aspettare dei minorenni per più di trenta minuti fuori dalla scuola". Quindici giorni dopo nulla è cambiato e i genitori hanno avviato una raccolta di firme per chiedere una riunione.

"Dopo l’ennesimo caso – scrivono i genitori nella mail ad Autolinee Toscane – di ragazzi delle superiori lasciati a piedi, dopo che a Poggio a Caiano per il polo di Reggiana, i bus hanno fatto percorsi sbagliati e dopo viaggi su mezzi targati 01 con porte che non si chiudono e con spie rosse che si accendono, chiediamo un incontro pubblico con il responsabile di Autolinee Toscane e con il Comune di Carmignano".

L’assessore Palloni minaccia il ricorso alle vie legali: "I disservizi occorsi nelle ultime settimane stanno portando grandissimi problemi a tutta la popolazione. Corse saltate o addirittura soppresse dal T2, ritardi, coincidenze perse, ragazzi che non sanno come andare o tornare da scuola: la situazione è indecente! O si cambia adesso o intraprenderemo le dovute azioni. Dal 2 novembre il servizio cambiava e a Carmignano doveva migliorare, così assolutamente non è stato".

M. Serena Quercioli