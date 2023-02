"Bus per le scuole sempre strapieni E servono subito più collegamenti"

Poche corse, autobus quasi sempre sovraffollati e un servizio che complessivamente non soddisfa affatto. Continuano le polemiche nei confronti di Autolinee Toscane. E se nei giorni scorsi erano arrivate le lamentele di sindaci e genitori, stavolta a scendere in campo sono direttamente gli studenti pratesi, ossia coloro che più di tutti vivono quotidianamente certe criticità. Criticità che riguardano sia chi vive in città, sia chi studia qui ma abita fuori provincia e quindi la mattina si sposta in direzione degli istituti che hanno sede a Prato.

Un esempio è quello di Matteo e Pietro, entrambi residenti a Barberino di Mugello, ma iscritti al liceo Copernico. "Se vogliamo arrivare in tempo per il suono della campanella, dobbiamo prendere il bus che passa alle 7,10. Se lo perdiamo siamo costretti a fare in qualche altro modo, dato che la corsa successiva è prevista dopo oltre un’ora – affermano gli adolescenti – E lo stesso accade al ritorno, quando usciamo da scuola alle 13. In generale dovrebbero esserci più mezzi". Lo stesso disagio lo segnalano altri due liceali della scuola di viale Borgovalsugana come Neri e Andrea, che abitano a Campi Bisenzio: "Gli autobus passano con frequenze insufficienti, soprattutto la mattina,. Occorrerebbero maggiori soluzioni per arrivare a Prato". Le lamentele arrivano anche da chi vive in città, anche se in questo caso il problema più sentito è un altro. "Quando la mattina decidiamo di venire a scuola in autobus invece che in macchina, troviamo sempre i mezzi pieni. C’è una ressa clamorosa a bordo – spiegano due studenti del Copernico che abitano a Casale – Al ritorno la musica non cambia. Si fatica a scendere, tanto che certe volte bisogna farsi largo per riuscire ad arrivare alla porta d’uscita. Bisognerebbe fare qualcosa, magari aumentando il numero dei mezzi, così da garantire più opzioni agli utenti".

Sulla stessa falsariga la testimonianza di Francesco e Saverio, che viaggiano solitamente sulla Lam rossa per raggiungere la stazione centrale. I due ragazzi infatti abitano a Galceti e a Chiesanuova. "L’aspetto peggiore del servizio è senza ombra di dubbio il sovraffollamento dei bus per studenti. Visto che i dati dicono che il numero degli alunni che decidono di iscriversi agli istituti pratesi è ogni anno in ascesa, dovrebbero essere prese le misure necessarie per garantire un servizio di qualità e pure sicuro. Adesso non è assolutamente così".

Francesco Bocchini