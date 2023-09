Bus, Firenze in due tappe. "Pendolari penalizzati"

Prato, 2 settembre 2023 – Andare a Firenze in due tappe, con fermata obbligatoria al nuovo hub dei bus a Novoli, è "una decisione che complica ulteriormente la vita ai pendolari, già vessati da aumenti ingiustificabili e dai ritardi causati da Autolinee Toscane, e che renderà ancor più difficoltoso spostarsi per lavorare". Così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, e Marco Stella, capogruppo FI in Regione, sulla scelta del Comune di Firenze di impedire ai bus extraurbani, compresi ovviamente quelli in arrivo da Prato, di accedere al centro.

"La città di Firenze – sostengono i due esponenti azzurri – dovrebbe aprirsi e rendersi più accessibile a chi si sposta per lavorare. Siamo sicuri che la tramvia, spesso già affollata, possa permettere a tutti di spostarsi verso il centro cittadino? Ultimamente, dalla scelta scellerata di affidare il trasporto pubblico locale a un’azienda che ha imposto aumenti senza migliorie al servizio, il Pd non ha dato prova di avere una grande visione per la mobilità".

Dopo un’estate caratterizzata dagli aumenti e dalle proteste, oltre che dai disagi sulle linee ferroviarie, per i pendolari pratesi c’è dunque anche questa novità. Per accedere al centro di Firenze dovranno prima fermarsi a Novoli al nuovo hub dei bus e poi prendere la tramvia o un altro mezzo per raggiungere il centro storico. Un percorso in due tappe, appunto, che certamente non semplifica la vita di chi deve spostarsi per lavorare ogni giorno. Firenze resta sempre "lontana" per i pratesi.