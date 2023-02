Bus irregolari pieni di merce: bloccati dai vigili urbani

Avevano deciso di spostare le fermate da Firenze a Prato dopo le sanzioni elevate dalla polizia municipale. Ma anche così non sono sfuggiti ai controlli degli agenti di Rifredi che, in collaborazione con i colleghi di Prato, hanno fermato e multati due bus non in regola con le normative ministeriali per le linee extraeuropee. L’operazione ha preso il via dopo che si è scoperto che su siti internet e chat WhatsApp di conducenti di bus albanesi giravano comunicazioni sullo spostamento delle fermate di Firenze a Prato con l’indicazione di luogo e orario di arrivo. A questo punto il reparto di Rifredi ha contattato la polizia municipale di Prato. Quindi, dopo una serie di verifiche e riscontri, è stato organizzato il blitz: alle 6 le pattuglie si sono appostate sulla tangenziale di Prato in direzione A1 fermando i bus che via via arrivano facendoli entrare in un’area di sosta per effettuare gli approfondimenti. In totale sono stati eseguite verifiche su cinque bus che, per conto di varie agenzie di viaggio, effettuavano la linea ItaliaAlbania. Due i mezzi multati. Il conducente del primo, un minibus 16 posti, su indicazione degli agenti si è immesso nell’area di sosta ma poi ha continuato la marcia allontanandosi da un’uscita secondaria scartando tra le auto parcheggiate. La fuga è però durata poco. Una pattuglia del comando di Prato si è messa all’inseguimento, lo ha raggiunto dopo circa 200 metri per poi riportarlo all’area di sosta per i controlli. Il conducente aveva a bordo solo 4 passeggeri, il resto dello spazio era occupato da merci e bagagli che non appartenevano ai trasportati. Sull’altro bus una lavastoviglie, pneumatici, un generatore industriale di aria calda, tv a led, scatole sigillate di merci varie. Per entrambi i conducenti sono scattate multe, mentre i due mezzi sono stati sottoposti a fermo.