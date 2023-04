Bus a fuoco sulla A11, paura per venti turisti stranieri diretti a Firenze

Prato, 24 aprile 2023 – Un bus turistico ha preso fuoco sulla autostrada A11 in direzione Firenze. Sconosciute al momento le cause dell’incendio avvenuto al km 16 poco prima di mezzogiorno. Probabilmente un guasto al veicolo.

Paura per circa venti turisti stranieri che erano sull’autobus diretto a Firenze e che fortunatamente sono stati fatti scendere dal mezzo prima che questo venisse divorato dalle fiamme.

Non si registrano dunque feriti nell’incendio. I vigili del fuoco della centrale di Prato sono intervenuti anche con un’autobotte per spegnere il mezzo in fiamme.

L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il bus in fiamme

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Al momento si registra traffico bloccato tra Prato e Pistoia, con code in aumento. La circolazione autostradale è stata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Prato ovest e rientrare a Prato est.