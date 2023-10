"Bus, così la Vallata è più isolata". L’ira di Mazzetti e Santi dopo i tagli

"Da 23 a 17 corse al giorno dal 1° novembre, nella Valbisenzio, in provincia di Prato, una zona che, invece, dovrebbe essere maggiormente collegata con il capoluogo e non solo: questo è l’ultimo risultato della gestione disastrosa del trasporto pubblico locale da parte di Autolinee Toscane".

E’ la ferma denuncia sulla situazione dei trasporti pubblici in tutta la Valbisenzio, affidata ad una nota congiunta, di Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale lavori pubblici, e Lorenzo Santi, vice vicario di Forza Italia Giovani Toscana e capogruppo di opposizione nel consiglio comunale di Cantagallo. "Si conferma, come abbiamo sempre denunciato – spiegano Mazzetti e Santi – fin da quando il servizio è stato assegnato a un’azienda non del territorio toscano, una tendenza preoccupante che gli amministratori Pd, dal territorio alla Regione non sembrano intenzionati a invertire: aumento dei prezzi – elencano ancora – e, a fronte di costi che salgono, contrazione dei servizi, soprattutto nei territori già marginalizzati, come la Val bisenzio ma non solo, investimenti sul territorio pressoché assenti".

Oltre che criticare nettamente la riduzione delle corse, la deputata Mazzetti e il consigliere Santi propongono una possibile soluzione al problema di questo territorio frastagliato e composto da piccoli borghi, che rischiano l’isolamento: "Per Forza Italia, invece, la Valbisenzio dovrebbe essere molto più connessa – proseguono –: sia su gomma, ammodernando la Sr 325, sia soprattutto su treno, nella tratta Prato-Bologna, potenziando le fermate intermedie. Non è certo tagliando servizi e collegamenti che si ottiene sviluppo e crescita".