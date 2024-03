"Bugie sul rio Montiloni. Lo stop risale al 2022"

Il finanziamento Pnrr per la messa in sicurezza del Rio Montiloni è saltato in quanto il progetto esecutivo non fu approvato dalla precedente giunta.

L’assessore ai lavori pubblici di Poggio a Caiano Leonardo Mastropieri risponde alle pesanti critiche fatte dall’opposizione in merito a questo progetto. "Sul mancato finanziamento per lo stombamento dei rio Montiloni – sottolineano il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore Mastropieri - le cose non stanno per niente come sostengono il capogruppo di ’Poggio, Insieme!’ Francesco Puggelli e gli altri consiglieri di opposizione". L’assessore Mastropieri ha ripreso gli atti di questo iter che risale a due anni fa: "Nel 2022 con tre determinazioni – spiega l’assessore – fu affidato l’incarico di progettazione dei lavori per le opere sul rio Montiloni. A giugno 2022 ci fu la consegna del progetto definitivo, a settembre dello stesso anno il progetto venne integrato con un aggiornamento prezzi. Il 13 settembre 2022 fu convocata la conferenza dei servizi che doveva concludersi il 28 settembre ma tale conferenza, dai documenti agli atti, non è mai stata chiusa dal Rup (il responsabile unico del procedimento) di quel momento. Questa cosa ha comportato che il progetto definitivo e, quindi quello esecutivo, non sono mai stati approvati dalla giunta. Chiedo allora io: perché la passata amministrazione, dal settembre 2022 al maggio 2023, non ha mai verificato l’iter di approvazione del progetto di adeguamento dei tratti coperti del rio Montiloni? E ora vuole trasferire la responsabilità a questa amministrazione. Dal canto nostro, nel settembre 2023, abbiamo chiesto al ministero la possibilità di essere riammessi al finanziamento ma la risposta, purtroppo, è stata negativa. Perché il Rup di concerto con la passata amministrazione comunale non ha chiuso la conferenza dei servizi? Questa è la causa del mancato finanziamento".

Il progetto, lo ricordiamo, aveva un valore di 930mila euro e consisteva nello "stombamento" dei tratti coperti del Rio Montiloni per garantire la sicurezza idraulica del territorio.

"Inoltre – termina il sindaco Palandri – la minoranza continua, come un mantra, a dire che abbiamo perso un finanziamento da 600mila euro per piazza XX Settembre. E’ bene, allora, rinfrescare la memoria: il bando in questione scadeva il 20 maggio 2023 e io sono stato eletto sindaco pochi giorni prima e la giunta si è insediata il 26 maggio. Perché visto che la passata amministrazione ci teneva tanto non vi ha partecipato? E’ questa la cosa strana".