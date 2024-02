Buffet e offerte per aiutare chi è in difficoltà

Ecco il resto del programma messo a punto dal Gruppo storico San Domenico e intitolato: "Amore, bellezza, felicità… nonostante tutto!".

A marzo l’incontro si tiene venerdì 22, relatori saranno Federico Nannicini (medico) e Mario Dini (specialista in chirurgia plastica e estetica), mentre il titolo della serata sarà: "La bellezza negli occhi di chi vede e di chi si vede". Venerdì 19 aprile si parlerà invece de "La ricerca della felicità" con padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, in dialogo con Teresa Zucchi, medico psichiatra e psicoterapeuta, per una serata dedicata al rapporto tra fede e ragione. Nel mese di maggio, venerdì 24, al centro del dibattito ci saranno gli animali e il loro rapporto con l’uomo, con un punto di vista molto particolare: quello degli animali. Relatore sarà il veterinario Vittorio Pepe. Chiude il ciclo l’incontro con don Marco Pozza, uno dei sacerdoti più vicini a papa Francesco, in programma giovedì 20 giugno. Il titolo è particolare e diretto: "Chi dorme non piglia Cristo". Tutti gli incontri inizieranno alle 21 e il ricavato delle serate – precedute da un buffet alle 20 e da una raccolta offerte – sarà devoluto al sostegno di famiglie in difficoltà.