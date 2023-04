Bufera sulla gestione del canile "Paga 600 euro o rischi l’arresto"

"Il cane non è tenuto a norma, dobbiamo portarlo via ma te ci devi dare 600 euro altrimenti rischi sanzioni più gravi che potrebbero arrivare fino all’arresto". Pressioni più o meno velate che costringevano i malcapitati a consegnare le cifre richieste. E’ questo uno dei casi riportati nell’ordinanza che ha incastrato le guardie zoofile e la presidente dell’associazione "Qua La Zampa", Patrizia Nocerino, finita ai domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta della Procura che ha scoperchiato il malcostume diffuso nella gestione del canile comunale di Prato "Il Rifugio". La bufera giudiziaria ha posto l’attenzione su alcuni illeciti amministrativi che l’ex presidente in concorso con tre guardie zoofile, un’altra volontaria e una veterinaria (quest’ultimi sono solo indagati), avrebbero perpetrato ai danni di ignari proprietari di cani – soprattutto cinesi – costretti a pagare (a nero) per poter riavere indietro gli animali accalappiati dal servizio che l’associazione svolge da anni. Ieri l’indagata principale, Patrizia Nocerino che si è dimessa dal suo incarico, è apparsa di fronte al gip per l’interrogatorio di garanzia avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Sono due i filoni dell’inchiesta seguita dalla Procura pratese e svolta dai Nas di Firenze in collaborazione con le guardie zoofile di Erath: il primo è quello dei soldi chiesti ai proprietari dei cani per riavere indietro il proprio animale. Il secondo è quello dei cani presi ai cinesi per presunti illeciti che non sarebbero stati commessi. In quest’ultimo caso gli indagati avrebbero prospettato sanzioni nefaste (come l’arresto) tanto che i cinesi avrebbero acconsentito a consegnare gli animali per non avere ulteriori problemi, forse intimoriti dalle divise delle guardie zoofile. I cinque indagati sono accusati a vario titolo di peculato, dazione per induzione, ricettazione e concorso in falso materiale in atto pubblico. La Procura aveva contestato la concussione ma il gip, nell’ordinanza, ha riqualificato il reato. Gli episodi contestati (che non sarebbero moltissimi) si riferiscono a un arco temporale che va dal 2019 fino all’aprile 2022. I soldi intascati illecitamente sarebbero poche migliaia di euro.

Secondo quanto riferito, la presidente dell’associazione insieme alle guardie si facevano consegnare a mano il denaro per la restituzione dei cani. Una prassi che in realtà è ben diversa. Il servizio di accalappia cani prevede che venga pagata dal proprietario una sanzione che va da 40 a 70 euro (in base al giorno, feriale o festivo, e all’orario) oltre a 5 euro al giorno per la custodia del cane nel canile (che diventano 10 dopo il terzo giorno). Il pagamento deve essere effettuato tramite un bollettino intestato alla tesoreria comunale. Nei casi accertati, però, gli indagati avrebbero fatto pressione per eseguire il pagamento direttamente al canile, soprattutto se si trattava di cittadini di origine orientale.

In altri casi, invece, le guardie andavano direttamente dai cinesi – di solito padroni di cani di razza molto costosi – e prelevavano l’animale facendo leva su presunti illeciti in base ai quali avrebbero dovuto versare somme in realtà non necessarie. Che cosa, poi, gli indagati facessero di quei cani che non venivano restituiti non è stato chiarito.

L’inchiesta sarebbe partita dalla denuncia per omesso controllo di una coppia di cinesi i cui pitbull sarebbero scappati azzannando i gatti dei vicini. In quell’occasione, i proprietari riferirono che i cani erano stati portati via più volte e che gli erano stati restituiti dietro il pagamento di una somma di denaro data ai gestori del canile. Un fatto che ha fatto puntare l’attenzione sul "Rifugio". L’associazione "Qua La zampa" gestisce il canile dal 2009 e l’ultimo rinnovo del contratto per 130mila euro risale al 2022 (al bando c’era solo l’associazione).

