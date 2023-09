Bufera Pecci Il sit in di protesta dei lavoratori

E’ arrivata via raccomandata anche la notizia del secondo licenziamento. "La persona era al lavoro, al Pecci, quando è la notifica è stata recapitata alla sua abitazione – spiega Patrizia Pini, responsabile enti locali nella segreteria Uil funzione pubblica Toscana –. Ci siamo subito attivati per metterci al servizio dell’iscritto, che vuole tutelare al massimo la propria privacy". Nella lettera le stesse motivazioni del primo licenziamento: motivi economici, per un aggravio di costi che la fondazione non può più sostenere. "L’importo ipotetico dei licenziamenti è inferiore a 60mila euro, non crediamo che questo possa risolvere i problemi della fondazione Pecci – aggiunge Pini –. Anzi, di fronte ad un comportamento non rispettoso delle regole morali ed etiche, a danno di due persone che stanno affrontando un momento drammatico della loro vita, i danni d’immagine che avrà il centro saranno ben superiori". Arriva così l’annuncio della prima manifestazione di protesta: un sit-in davanti al museo, lunedì alle 12.30, al termine dell’assemblea dei lavoratori in stato di agitazione. Pini apre comunque un ultimo spiraglio di dialogo. "La Uil porterà avanti con il massimo impegno questa battaglia di civiltà. Per questo ci attendiamo una risposta civile e di buon senso da Fondazione, Comune e Regione".

Anche Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana, si schiera contro i licenziamenti. "Non sono solo illegittimi, ma indicativi di un modus operandi errato per quella che è a tutti gli effetti una Fondazione a impronta pubblica, visto che tra i maggiori finanziatori della Fondazione - per una cifra complessiva di quasi due milioni di euro annui - ci sono il Comune di Prato e la Regione Toscana". Non solo. "Quello che sta avvenendo al Pecci – aggiunge il leader della Uil Toscana – è chiaramente non coerente con quelle che da mesi e mesi sono le dichiarazioni della giunta regionale sul rispetto dei diritti dei lavoratori e su una stabilizzazione nel mondo del lavoro: esattamente il contrario di quel che è accaduto in questa occasione, con due licenziamenti in tronco comunicati senza il necessario preavviso, senza un confronto preventivo e solo per un principio di risanamento di un bilancio in perdita. Fantappiè si aspetta "un pronto intervento ed un confronto con Regione e Comune affinché venga chiarita questa situazione, annullando contestualmente i due licenziamenti e reintegrando i due lavoratori". Ed è molto duro il messaggio finale del leader della Uil: "Siamo determinati ad andare fino in fondo ed a percorrere qualsiasi strada per tutelare i lavoratori coinvolti in questa ingiustizia. Non è possibile che si continui a scaricare il costo dell’incompetenza amministrativa sui lavoratori".