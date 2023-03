Bufera Pd-centristi "Dialogo con la destra? Sbolgi e Italia Viva dicano con chi stanno"

"È molto grave che una forza politica appena entrata a far parte del governo della città, nell’ottica di rafforzare l’operato del sindaco, nella prima uscita pubblica dei suoi nuovi coordinatori dica che è pronta a parlare con la destra in vista del 2024. L’amministrazione comunale non è un autobus, ma rappresenta la visione di una comunità politica che si riconosce in valori precisi, di centrosinistra. Che non sono negoziabili o intercambiabili". Il clima da tutti contro tutti nel centrosinistra pratese si arricchisce di una nuova puntata. Dopo l’intervento su La Nazione dei neo-coordinatori di Italia Viva, Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti, che hanno ribadito come anche "il centrodestra sia un possibile interlocutore" in vista delle elezioni amministrative 2024, appuntamento per il quale Iv presenterà un progetto proprio, arriva immediata la replica del segretario del Pd Marco Biagioni. Che mette di fronte l’assessore in quota Iv, Giacomo Sbolgi, e tutto il partito del leader Renzi di fronte a un ultimatum.

"Giacomo Sbolgi e Italia Viva – dice Biagioni – devono dire chiaramente da che parte stanno, anche in vista delle prossime amministrative: o con la destra di Meloni e Salvini o con il centrosinistra che ha governato questa città con innovazione e competenza. E che ha intenzione di presentarsi compatto nel 2024". Insomma, da un lato Biagioni chiede spiegazioni a Italia Viva, e dall’altro con la frase finale "centrosinistra compatto" ribadisce il concetto di voler provare comunque a percorrere ogni strada per creare una coalizione ampia di centrosinistra, Movimento 5 Stelle compreso. D’altronde va in quest’ottica l’appello lanciato giovedì in consiglio comunale quando ha invitato i grillini a "dare una possibilità al Pd. Parliamo di dinamiche vere, non di una paventata quotazione in Borsa – ha detto in riferimento al progetto di multiutility toscana dei servizi pubblici –. Contaminiamoci sugli obiettivi relativi alla multiutility e ai servizi pubblici locali, diteci i vostri ideali, idee e obiettivi perché noi oggi non comprendiamo quali sono le cose concrete di cui volete parlare". Un invito subito respinto al mittente dai consiglieri comunali grillini Silvia La Vita e Carmine Maioriello.

"Nel Pd non c’è niente di progressista – accusano –. Siete solo interessati al mantenimento del potere e a mascherare i fallimenti gestionali. Speravamo in una discontinuità col passato con la nuova segreteria e invece non c’è stata. Sapete solo svendere i servizi dei beni pubblici essenziali".

La strada verso le alleanze per le amministrative 2024 sembra quindi ancora molto intricata e con numerosi nodi da sciogliere. D’altronde la stessa Italia Viva prende tempo nei rapporti col Pd. "I dem saranno interlocutori privilegiati? Prima di tutto dobbiamo creare e rafforzare l’area del Terzo Polo con la fusione con Azione. Poi valuteremo che strada prenderà il Pd" hanno chiarito Cecchi e Scopelliti. Sdb