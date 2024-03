Buche nelle strade. Tante e pericolose

Vorrei segnalare il degrado ormai divenuto insopportabile dello stato di alcune strade dove oltre a toppe e sgretolamenti si registrano parti mancanti di asfalto che creano un grande pericolo per chi si muove sulle due ruote in particolare con la pioggia perché queste buche diventano invisibili quando diventano piene d’acqua. In particolare mi riferisco a via Aselli (tra l’altro da anni con transenne per radici di pini), un tratto di via di Quarto (vicino all’incrocio con via da Tolentino),

via del Chiuso dei Pazzi e anche il viadotto del Ponte all’Indiano. In generale comunque moltre strade cittadine sono state lasciate andare e la situazione che adesso sta diventando insostenibile per chi deve muoversi.

Le contonue piogge non hanno aiutato e l’asfalto

in molte vie è in pessimo stato.