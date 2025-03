Buche nelle strade dopo la pioggia: "Interventi in serie per la sicurezza"

Sono iniziati da via Montalese i lavori di manutenzione stradale con la macchina per l’asfalto a caldo. Si tratta di interventi che solitamente l’amministrazione programma nei mesi più caldi dell’anno. A seguito delle prolungate e intense piogge dei mesi scorsi, però, l’asfalto risultava deteriorato in tanti punti, con buche e avvallamenti che rendevano pericolosa la circolazione. Per tale motivo, il Comune ha deciso di intervenire in anticipo per risanare l’asfalto e ripristinare le condizioni di sicurezza. Si è partiti da via Montalese, dove a causa del maltempo, si erano formate diverse buche. "Di solito le manutenzioni stradali con la macchina per l’asfalto a caldo sono programmate durante i mesi primaverili ed estivi - spiega il sindaco Simone Calamai -. In questo caso siamo intervenuti in via eccezionale con ripristini fatti ad hoc per risanare l’asfalto che era stato danneggiato anche a seguito delle intense piogge degli ultimi mesi"

I risanamenti stradali sono svolti dalla partecipata Consiag Servizi: si continuerà a lavorare su via Montalese, da via Labriola a via Tito Speri, nel tratto di via Montalese, da via Lippi a via Labriola. Gli operai continuerranno il suo lavoro su via Montalese, tratto interessato tra la via Tito Speri e la via Contardi; in piazza Oglio nell’area del parcheggio pubblico; in via F.lli Rosselli, tratto interessato da via Montalese alla via Carducci; in via Fratelli Rosselli all’intersezione con via Berlinguer; in via Carducci all’incrocio con via Pascoli; in via Pascoli, dalla Via Carducci alla via Montalese; in via Montalese, dalla via Pascoli alla Via Torino; in via Bicchieraia, dalla via Mincio alla via Fermi; in via Piave, via Delle Bolgie, tratto interessato dalla Via Venezia alla Via Scarpettini e infine in via Toscanini davanti al comando della polizia municipale.