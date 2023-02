Brotzmann, un "Assolo" rivoluzionario

Proseguono lunedì 27 febbraio gli appuntamenti di Metjazz 23 (ore 21) al Teatro Metastasio. Con un "Assolo" in cui si esibisce con sax contralto e tenore, clarinetto e tárogató, apre la serata la presenza chiave di questa edizione, un gigante, “il maestro radicale” Peter Brötzmann, musicista rivoluzionario e innovatore, che ha attraversato più di quarant’anni di carriera nel segno della coerenza e dell’assenza di compromessi e che con la potenza di suono, l’asprezza del timbro, l’energia travolgente del suo sassofono e del tárogató (uno strumento ad ancia della tradizione popolare ungherese) ha segnato una svolta radicale nelle pratiche di improvvisazione solistica e collettiva, nella manipolazione del suono, nel livello di energia della musica. Ora, superata la soglia degli 80 anni, affiora il suo legame col passato e se ne riscoprono dolcezze, sfumature e giocosità.

Frutto di quella libertà di cui proprio Brötzmann è stato alfiere, il duo Tiziano Tononi (storica figura di riferimento del jazz italiano) e Emanuele Parrini (tra i più apprezzati solisti del suo strumento e da tempo membro dei Nexus di Tononi) offre poi con "The many moods of interaction", un confronto singolare e rischioso tra batteria, percussioni, gong e violino o viola, un caleidoscopio di idee ricco di soluzione fantasiose, colori strumentali, giochi di interazioni, cambi di prospettiva e atmosfere cangianti.