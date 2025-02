Bridget Jones all’Eden. Per Lynch al Pecci c’è Mulholland Drive

Novità da oggi nelle sale pratesi. Al cinema Eden c’è Bridget Jones. Un amore di ragazzo, il film di Michael Morris con Renée Zellweger, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall, che la multisala di via Cairoli aveva presentato solo per una sera al debutto in anteprima nazionale (alle 16, 18.15 e 21).

Ci sono poi Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21) e The Brutalist di Brady Corbet con Adrien Brody, Leone d’argento a Venezia (16 e 20).

Al Terminale alle 18 ci sarà Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof, premio della giuria a Cannes 2024; alle 21 per la rassegna Giardini selvaggi a cura del Cai Mountain, il film di Jennifer Peedom con Willem Dafoe che racconta il fascino delle montagne, le scalate più impervie e le imprese impossibili, ma anche la mercificazione delle montagne, a volte gestite come parchi giochi.

Infine, il Pecci propone alle 18.30 A Real pain di Jesse Eisenberg e alle 21 per la rassegna dedicata a David Lynch, uno dei suoi capolavori: Mulholland Drive, con Naomi Watts, Jeanne Bates, Laura Harring, Robert Forster, in versione originale e sottotitoli.