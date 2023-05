Bresci e Vettori le più votate delle due liste

Chi entra e chi esce dal consiglio comunale di Poggio a Caiano lo dicono le preferenze. Ieri pomeriggio, oltre 24 ore dopo la chiusura dei seggi l’ufficio elettorale del Comune non aveva ufficializzato i risultati, ad eccezione di quelli per il candidato sindaco.

I dati quindi sono ancora "ufficiosi" e indicano in ordine di preferenze: Bresci (220), Cataldi (190), Breschi (151), Campanelli (123), Mazzoni (105), Bonfanti (84), Baroncelli (65), Mancini (65), Guazzini (61), Lanzilotto (55), Monni (49), Risaliti (46). Entrerebbero quindi in consiglio i primi 8: Bresci, Cataldi, Breschi, Campanelli, Mazzoni, Bonfanti, Baroncelli, Mancini. Per la lista "Poggio, Insieme!" questi i voti: Vettori (156), Pucci G. (123), Tasselli (91), Ricciarelli (81), Sostegni (78), Banchini (61), Coppini (60), Benedetti Cavini (57), Ceccarelli (53), Sforazzini (49), Pucci A. (46), Faggi (37). Entrano in consiglio in quattro, compreso il candidato sindaco Francesco Puggelli e quindi Vettori, Pucci G. e Tasselli. Diletta Bresci, consigliere uscente della Lega è risultata la più votata mentre nella nuova opposizione che si è formata Paola Vettori, consigliere uscente, è la campionessa di preferenze.

M.S.Q.