Sarà il derby numero 70 della storia. La Pistoiese ha ottenuto 16 vittorie, 31 sono stati i pareggi, 22 le vittorie del Prato. Rivalità di campanile a parte,

il Prato affronterà la Pistoiese, che è seconda in classifica insieme

al Forlì a 44 punti (11 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte) per cercare

una vittoria che allontanerebbe i fantasmi della zona play out del girone D di serie D. Un compito certo non semplice per la formazione allenata da Lucio Brando, che per l’occasione dovrà fare a meno degli infortunati Frugoli e Giuffrida. Ancora non al top Mobilio, che potrebbe comunque tornare almeno a disposizione in panchina. Probabile 3-4-3 con Bertini in porta. Confermata difesa a tre con Campaner, Angeli e Colombini al rientro. Ai lati Nicoli e Nizzoli, con in mezzo Soldani e Trovade e con Cela assieme a Ciccone e Diallo in avanti. Altra ipotesi potrebbe essere l’impiego di Cela

a centrocampo, con un 3-5-2 a questo punto.