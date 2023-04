Brahms, madrigali e un po’ di jazz I tre concerti sono tutti da ascoltare

Tre appuntamenti con la musica da segnalare questo fine settimana in città. Si parte questa sera alle 21 dal Teatro D’Annunzio del Cicognini con la storica rassegna de I Concerti di Primavera, a cura della Scuola Verdi, in collaborazione con la Camerata. Sul palco il duo composto da Davide Bandieri al clarinetto e Alessandro Mercando al pianoforte. Bandieri è stato primo clarinetto della Camerata e attualmente è primo clarinetto solista dell’Orchestre de Chambre de Lausanne in Svizzera. Mercando si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode; parallelamente ha condotto gli studi universitari in filosofia, fino al dottorato in filosofia della musica, conseguito con lode e menzione alla Sorbonne di Parigi. In programma le due Sonate op. 120 per clarinetto di Brahms che segnano, alla fine della carriera del compositore di Amburgo, un fenomenale sviluppo del repertorio per questo strumento. Il concerto si conclude con la Première Rhapsodie di Debussy e le Tre miniature per clarinetto e pianoforte del compositore polacco Krzysztof Penderecki, uno dei maggiori musicisti del ’900, scomparso nel 2020. Ingresso: 8 euro, 3 euro per gli under 25, allievi e docenti della Verdi. Biglietti al Politeama (10.30-12.30 e 16-19) su Ticketone e circuito Boxoffice.

Al circolo La Libertà di Viaccia primo concerto della XVII rassegna jazz Sounds on Friday. Protagonista stasera alle 21 il quartetto Cordocircuito, ovvero Renato Cordovani al sax e clarinetti, Dado Ricci al sax, trombone e giocattoli elettronici, Filippo Pedol contrabbasso ed elettronica, Max Sorrentini batteria ed elettronica. Proporranno musica estemporanea, improvvisazioni, gioco non sense.

Infine, domenica alle 16 a Palazzo Pretorio per il nono compleanno del Museo ci sarà il concerto dell’Ensemble Biagio Pesciolini della Scuola Verdi, diretto dalla professoressa Mya Fracassini, che eseguirà un repertorio madrigalistico. Il canto è da sempre il protagonista del madrigale, con un repertorio destinato alle sole voci di esecutori raffinati e appassionati. I cantori dell’ensemble realizzeranno i mondi sonori che scaturiscono da madrigali che vanno dal primo Cinquecento agli inizi del Seicento. Prenotazioni: 0574 1837859 o [email protected] Per partecipare è necessario il biglietto di accesso al museo.