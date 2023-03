Braccio di ferro sui tagli al 118 Il Comune di Vaiano diffida l’Asl

Ancora scintille sulla riorganizzazione del 118. Dopo i sindaci di Poggio e Carmignano che hanno annunciato di ricorrere al Tar "se i parametri fissati dalla legge regionale per l’emergenza non saranno rispettati", ecco che anche il Comune di Vaiano entra a gamba tesa sulla riforma del servizio di emergenza e diffida la Asl a proseguire con la riduzione delle auto mediche ed infermieristiche messe a disposizione in Vallata.

"Avevamo avuto rassicurazioni riguardo alla possibilità di avere un servizio h12 infermieristico sull’ambulanza a Vaiano ma ci pare di capire che i tempi si stiano ormai dilatando a dismisura senza avere certezze da parte di Asl", interviene il sindaco di Vaiano Primo Bosi, che non nasconde preoccupazioni in vista dell periodo estivo, quando la popolazione della valbisenzio aumenta per la presenza di seconde case. Bosi ha deciso quindi di presentare una diffida alla Asl per arrivare quantomeno al ripristino del servizio infermieristico. "Un unico mezzo con personale medico non può essere sufficiente per un territorio così eterogeneo e vasto come quello della Val di Bisenzio, fatto anche di case e frazioni isolate e di difficile raggiungimento per i soccorsi. che durante il periodo estivo crescerà in termini di persone e quindi anche di emergenze da gestire. Come sindaco di questa comunità è necessario che raggiunga l’obiettivo di ottenere quantomeno un’ambulanza infermieristica per 12 ore in sostituzione dell’ambulanza con medico a bordo che era in servizio fino al 30 gennaio", chiede Bosi. "Non posso esimermi da avanzare questa diffida sottolineando le responsabilità che l’azienda Asl Toscana Centro dovrà assumersi in caso di condotta omissiva".

E sempre sulla annunciata riorganizzazione del 118 interviene anche la Asl: "L’azienda sanitaria rassicura sul documento relativo al servizio di emergenza sanitaria 118 illustrato e consegnato nei giorni scorsi ai referenti territoriali e che sta generando fraintendimenti e interpretazioni non aderenti allo spirito di condivisione che l’azienda ha voluto dare al suo percorso - si legge nella nota -. Si tratta infatti di una bozza tecnica che è stata redatta con finalità di analisi, a seguito della delibera della giunta regionale del dicembre scorso sulla riorganizzazione del Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 in area Firenze Prato. Non sono previste modifiche al servizio rispetto a quanto non sia già stato condiviso in questi mesi con i sindaci. Già dalla prossima settimana verranno programmati, così come previsto, momenti di verifica con le varie componenti".

Si.Bi.