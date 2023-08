Boschi, risale il rischio incendi Colpa del ritorno del caldo estremo Divieti e numeri per le segnalazioni

Stanno per tornare le temperature roventi, al limite dei 40 gradi, già registrate a luglio e con il caldo torrido si accende anche l’allarme per gli incendi boschivi in collina. Chiunque ne avvistasse uno può chiamare il numero di emergenza dei vigili del fuoco 115 oppure il numero verde della Protezione civile di Prato 800 301 530. Dallo scorso primo luglio fino al 31 agosto compreso, è scattato in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Nel periodo a rischio incendi boschivi è vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.

Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione potrà prolungare il periodo di divieto assoluto, anche per singolo territorio comunale, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo di incendi. Oltre al monitoraggio del rischio da parte della sala operativa di protezione civile, è prevista nel sito della Regione Toscana una sezione che evidenzia i comportamenti corretti che ciascuno di noi deve tenere, sia per evitare l’innesco di un incendio forestale, sia per segnalare un avvistamento. Inoltre la regione ha stanziato 7 milioni e 200mila euro per il sostegno delle attività degli enti locali competenti per la gestione del patrimonio agricolo forestale. Il finanziamento va a coprire le spese degli oltre 400 operai forestali in forza ad Unioni di Comuni e Comuni, dedicati sia alle attività di forestazione e manutenzione delle opere del Patrimonio agricolo forestale, sia alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.

Infine ricordiamo che in caso di fuochi alimentati dalla siccità e dal vento, gli animali tenuti alla catena, senza possibilità di fuga, sono destinati a morte sicura. Per questo la Regione ha deciso di introdurre, anche per quest’anno, il divieto di custodire cani legati con catena o con altro strumento di contenzione in tutti i territori toscani, così che gli animali da compagnia, in caso di incendio, possano scappare senza restare intrappolati fra le fiamme: l’ordinanza è valida fino al 30 settembre.

Elena Duranti