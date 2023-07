Borsa Montone di Valbisenzio: Il Pomodoro diventa una Star

Non ha ancora fatto la sua comparsa in tavola il Borsa di Montone ma in compenso si è guadagnato quasi un’intera pagina su un libro edito da Giunti e venduto nei negozi di Unicoop Firenze, inserito in una serie dedicata ai prodotti tipici della Toscana che riserva il volume più recente al pomodoro. E se la Val di Bisenzio era citata solo en passant nel primo libretto, dedicato alla castagna, al pomodoro riscoperto recentemente ma coltivato da decenni negli orti di tutti e tre i Comuni della Vallata l’Accademia dei Georgofili, che ha curato le pubblicazioni, ha dedicato un bello spazio, inserendolo fra le varietà a rischio e più particolari. Il nostro Borsa di Montone conquista così la fama regionale, accanto al Canestrino di Lucca - quest’ultimo è anche nella lista dei Presidi Slow Food – e al Pomodoro Fragola di Albiano Minucciano. Per poter assaggiare la produzione di quest’anno del pomodoro che in breve tempo ha lasciato i confini valbisentini per guadagnarsi le tavole dei pratesi, ci sarà però da aspettare ancora qualche settimana: la messa a dimora delle piante ha subito un notevole ritardo rispetto alle annate precedenti, per la molta pioggia che al momento della piantumazione aveva reso non lavorabile il terreno. "La produzione è in ritardo – spiega Simone Rossini dell’agriturismo Selvapiana, che ha il numero più consistente di piante, 2.600 – ma le piante sono sane e sembrano produttive. C’è solo da sperare che non si verifichino episodi climatici estremi". Appena saranno maturi, ce ne sarà per tutti, quindi, visto che si stimano quest’anno circa cinquemila piante messe a dimora dalle varie aziende agricole. Quando sarà maturo, sarà disponibile nei mercati di filiera corta locali, fra cui il settimanale "Terra di Prato".

Claudia Iozzelli