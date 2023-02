Borsa di studio per inserire un nuovo biotecnologo

Scade il primo marzo il termine per partecipare ad un avviso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per l’attuazione del progetto "Il ruolo del biotecnologo nell’oncologia di Prato: dal Centro di senologia alla gestione dei farmaci in Eap" nella oncologia medica del Santo Stefano.

Il progetto ha lo scopo di creare all’interno del Centro di senologia di Prato la figura di un biotecnologo con esperienza in senologia che sia capace di seguire il percorso diagnostico-terapeutico delle pazienti, garantendo anche un’accurata raccolta di documenti per la discussione dei casi nel Gom (Gruppo oncologico multidisciplinare) mammella, che inserisca i dati delle pazienti in database specifici per l’analisi degli indicatori di qualità e che gestisca i prelievi ematici delle pazienti. In più il tecnico dovrà programmare e gestire gli esami radiologici, segnalando al medico eventuali anomalie.

La durata della borsa di studio è prevista per 24 mesi con impegno orario settimanale di 30 ore.