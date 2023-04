Borchi & Santi L’anteprima al Terminale

PRATO

Anteprima con ospiti al Terminale oggi alle 21.15. Sul grande schermo "Once were human", film sloveno diretto da Goran Vojnovi. Ma la cosa più bella della serata sarà indubbiamente la presenza in sala di due bravi talenti pratesi che hanno interpretato e scritto il film: l’attore Francesco Borchi e lo sceneggiatoredrammaturgo Tommaso Santi. Due garanzie, due professionisti del cinema e del teatro, che spesso hanno collaborato, legati anche da un profondo rapporto d’amicizia. Dopo l’anteprima la scorsa estate a Carmignano, il film arriva in città dopo una serie di partecipazioni a festival internazionali. Tutto parte da un lontano soggetto teatrale prodotto dal Met, "Mele e negri" scritto da Santi ed interpretato da Borchi, andato in scena nel 2007 al Fabbrichino (nel cast c’era anche Francesco Aquaroli poi diventato popolare con la serie tv "Suburra"). Dal palcoscenico al grande schermo il passo è stato breve. Ed ecco appunto "One were human" storia di Leo, italiano che vive in Slovenia, e di Vucko, bosniaco fuggito in quella terra durante la guerra. Perché Leo è rimasto a vivere in Slovenia? Per inseguire il sogno di ricucire il rapporto con la sua ex moglie e con il figlio Luka. Ma Leo e Vucko hanno il desiderio di rinnovare il loro ristorante, un sogno che si infrange quando la banca rifiuta loro di concedere il prestito promesso. Inevitabilmente i due soci finiranno nelle mani di Gianni, ambiguo truffatore a cui i due cercheranno di rubare un camion. Furto su commissione che permetterà a Gianni di riscuotere i soldi dell’assicurazione e dividerli poi per tre.

La sfortuna è però in agguato. E allora Leo e Vicko invece di sottrarre il veicolo a Gianni, ruberanno per sbaglio un camion pieno di profughi diventando inavvertitamente responsabili del destino di persone altrettanto infelici. Per risolvere i loro problemi economici, i due decideranno persino di venderli... Insomma, diventeranno sempre meno umani, anche loro. Per Borchi, che da anni vive in Slovenia, la presenza al Terminale è un ritorno a casa. Tanti i progetti imminenti, tra cui una versione jazz di "Pierino e il lupo" e un tour teatrale con "Mario e il mago" dalla novella di Thomas Mann.

Federico Berti