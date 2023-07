Boom di zanzare a Prato: "Tutti pensino a disinfestare"

Non solo l’allarme blatte. L’altro tema che tiene banco in questi giorni è quello della massiccia presenza di zanzare. Un proliferare favorito dalle condizioni meteo che fin dalla scorsa primavera hanno portato a un boom di insetti. Anche in questo caso le lamentele sono arrivate da molti quartieri della città sulla mancata disinfestazione da parte del Comune. Ma gli addetti ai lavori ricordano che la maggior parte del verde in città è privato. E che quindi l’intervento sui giardini pubblici è insufficiente se non affiancato dalle corrette manutenzioni del verde da parte dei privati. Anche in questo caso, quindi, rivolgersi a una ditta specializzata privata sarà strategico per bloccare le infestazioni di zanzare.