Boom di furti nei Comuni Medicei Carmignano ottiene 25mila euro Nuove telecamere per la sicurezza

Ladri e topi d’auto ancora in azione nella settimana di ferragosto a Carmignano e a Poggio a Caiano. Tante le segnalazioni di tentativi di intrusione nelle case o furti riusciti, quasi sempre nelle ore serali.

A Poggio a Caiano, di sera, tre ladri sono stati messi in fuga nella centrale piazza IV Novembre, a La Serra e Seano ci sono stati alcuni furti nelle case. Ad Artimino, domenica scorsa, brutta avventura per una coppia di amiche arrivate dalla Svizzera. Le turiste sono state infatti derubate delle valigie custodite nel bagagliaio dell’automobile. Il furto è avvenuto sul viale Papa Giovanni XXIII dove tutti parcheggiano per visitare il borgo o la villa medicea. Le portiere anteriori sono state forzate, così come il bagagliaio e probabilmente, anche se qualcuno ha visto "armeggiare", con la massiccia presenza di turisti in giro, non ha pensato subito ai ladri. L’assenza dei proprietari è durata solo una ventina di minuti ma sono bastati ai ladri, chiaramente esperti, per aprire il veicolo, estrarre le valigie e fuggire con un mezzo che li aspettava nelle vicinanze.

Altre automobili hanno rimediato i vetri rotti o le portiere forzate. Il giorno dopo le valigie delle svizzere sono state ritrovate abbandonate nel bosco da un cittadino e portate ai carabinieri: i ladri avevano "selezionato" la refurtiva rubando il computer, occhiali e scarpe appena acquistate, ma lasciando i passaporti. Le turiste sono dovute andare in caserma a Prato perché nei festivi le stazioni dei Comuni medicei non sono operative.

Il comune di Carmignano, intanto, ha ottenuto 25mila euro dalla Regione per la videosorveglianza e le telecamere saranno installate al parco museo Seano-via Pistoiese, al giardino di via Redi a Carmignano, in via Ignazio Silone e via Vittorio Veneto a Comeana, al parcheggio dell’area sgambatura per cani sulla via Etrusca a Comeana e in via Carlo Levi, a Seano, all’altezza del "Giardino Palloni". Il sindaco Edoardo Prestanti torna sul vertice per la sicurezza della scorsa settimana in Prefettura.

"La prefettura e gli organi di polizia ci hanno rassicurato sulla loro costante presenza sul territorio. Il dato dei furti è in diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, così come il dato dei reati in generale. Gli episodi verificatesi (il riferimento era agli atti vandalici di Comeana, ndr) non fanno pensare ad una escalation o elementi di novità negativi".

M. Serena Quercioli