Bonus idrico: rimborso economico per le famiglie in difficoltà

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei rimborsi economici sulla tariffa del servizio idrico anno 2023. L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua nell’abitazione di residenza a nuclei familiari in difficoltà economiche e alle persone che per motivi di salute necessitano di un consumo superiore alla media. I rimborsi verranno erogati fino ad esaurimento fondi secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno effettuati dal gestore. Potranno essere erogati rimborsi anche a utenti con morosità. Possono presentare domanda i cittadini con un valore Isee ordinario oppure corrente: non superiore a 14.500 euro; non superiore a 15.500 euro nel caso in cui sia presente nel nucleo almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua, superiore di almeno il 30% al suo consumo storico, o delle medie dei consumi dell’utenza domestica; un valore Isee ordinario compreso tra 14.500 euro e 20.000 euro nel caso nel nucleo siano presenti almeno 4 figli fiscalmente a carico. E’ importante indicare correttamente il proprio numero di utenza Publiacqua, senza il quale la domanda sarà incompleta. Questo numero, di 12 cifre che inizia per 20000 o 25000 sia per le utenze singole che per quelle condominiali, è ricavabile dalla bolletta oppure contattando Publiacqua col riferimento al numero dell’impianto riportato in fattura. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre giovedì 1° giugno alle 13, per il Comune di Prato collegandosi online al sito del Comune di Prato: www.comune.prato.it. Per ulteriori informazioni: https:www.comune.prato.itittemicasaserviziobonus-integrativo-acquaarchivio6_0_356.html