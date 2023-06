Bonus idrico, è boom di domande Un aiuto per 90 famiglie in crisi

Bonus idrico integrativo, una valanga di domande a Carmignano. Ieri è uscita la graduatoria che assegna i rimborsi economici sulla tariffa di servizio idrico. In meno di un mese in cui il bando è rimasto aperto (dal 4 maggio al 1 giugno) sono state presentate ben 90 domande.

Il bando era mirato a sostenere le "utenze deboli" e le famiglie economicamente a disagio o svantaggiate ed è promosso insieme alla Società della salute dell’Area Pratese.

Il rimborso economico della tariffa del servizio idrico poteva essere richiesto solo per l’abitazione di residenza. Delle 90 domande presentate 86 sono state ammesse e la graduatoria è consultabile sul sito www.comune.carmignano.po.it. Gli esclusi sono 4 e anche questa graduatoria è sul sito del Comune.

Il rimborso sarà erogati direttamente nella bolletta di Publiacqua ed è calcolato sulla base dei consumi dell’anno precedente. Per avere diritto al bonus idrico e poter presentare la domanda il prossimo bando, occorre essere in possesso di Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) del proprio nucleo familiare dove risulta un valore Isee ordinario oppure corrente non superiore a 14.500 euro oppure un Isee non superiore a 15.500 euro nel caso in cui sia presente nel nucleo almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua, superiore di almeno il 30% al suo consumo storico, o delle medie dei consumi dell’utenza domestica.

Infine, è previsto per quelle famiglie con Isee compreso tra 14.500 euro e 20.000 euro e 4 figli fiscalmente a carico.

M.S.Q.