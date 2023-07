Bonus che fanno bene al turismo Contributi per lavoratori e imprese

Lavoratori, famiglie e imprese stanno affrontando un momento molto complesso a causa del caro energia e all’impennata vertiginosa dell’inflazione. Per questo Ebtt, Ente bilaterale del turismo toscano di cui fanno parte Confcommercio e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, ha deciso di mettere in campo un milione di euro per sostenere i lavoratori e le imprese del settore del turismo, suddividendo l’importo in 700mila euro per i lavoratori e in 300mila per le imprese.

Una misura messa in campo con l’obiettivo di continuare a supportare un settore che contribuisce ormai da mesi in modo trainante allo sviluppo del Pil regionale. Sono quattordici le misure previste per i lavoratori del turismo: si tratta di contributi legati ai figli, la partecipazione alla spesa per la retta degli asili (la partecipazione alla spesa per un importo massimo di 300 euro per la retta dello asilo nido e scuola materna per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno 4 mesi) o sostegni per campi estivi e per acquisti di libri scolastici. Contributi per i soggetti diversamente abili e per cure mediche. Sostegni vengono riconosciuti anche per i lavoratori in Cigs, per le spese di viaggio casa - lavoro, per quelle degli studenti - lavoratori. Accanto a questo c’è il contributo per le imprese, pari a 300mila euro.

Si tratta di una misura che prevede un tetto massimo di 800 euro ad azienda, per sostenere costi derivanti da spese di consulenza in materia di documentazione obbligatoria, acquisto di attrezzature dedicate alla sicurezza all’interno dell’azienda, spese di natura assicurativa e, infine, di quelle per lo sviluppo e la crescita dell’impresa.

Il progetto, nato nel 2021 per affiancarsi alla cassa integrazione, quest’anno si declina seguendo ulteriori direzioni: i figli, lo studio, la salute e per la formazione e l’aggiornamento della propria impresa.

Le richieste di contributo sono raccolte dalle rispettive federazioni di categoria socie dello Ebtt, e cioè Faita Federcamping, Federalberghi, Fiavet, Fipe e ResCasa. Tutte le informazioni utili sul sito www.welfare.ebtt.it.