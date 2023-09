Bonistallo e l’oasi Una passeggiata con merenda-cena

Una passeggiata alla scoperta del parco di Bonistallo e dell’oasi apistica le Buche a Poggio a Caiano. Ad organizzarla, sabato 9, è il gruppo "Passeggiate fra storia e natura".

Il ritrovo sarà alle 16,30 al parcheggio del Bargo, partenza a piedi per Bonistallo attraverso un tratto del Barco mediceo e poi ritorno verso il Parco per arrivare all’Oasi Apistica. La partecipazione alla passeggiata è gratuita con contributo di 10 euro per merendacena da pagare sul posto. Accompagnatori saranno Giovanna Morandi e Alessandro Morace. Informazioni per la passeggiata al 349 5978985 (Giovanna).

La merenda-cena comprende crostini toscani, con robiola e filetti di melanzane, sottolio, olive, schiacciata biologica; crescentine con affettati e stracchino, pappa al pomodoro. Infine, dessert dell’Oasi, schiacciata con l’uva, fichi e sorbe maturate nella paglia. Il tutto con acqua e vino (un quartino a testa) di una azienda di Carmignano.