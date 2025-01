Bomba carta distrugge la campana del vetro

Nella notte di capodanno le pattuglie della polizia municipale sono state impegnate in diversi interventi. Il primo poco prima delle 20 alla rotonda in via del Purgatorio dove un uomo a seguito di una caduta dalla bicicletta è stato trasportato al pronto soccorso.

Alle 22 circa gli agenti impegnati in centro storico sono intervenuti in piazza delle Carceri dove alcuni stranieri stavano usando dei petardi vicino alla giostra frequentata dai bambini. Gli uomini sono stati sanzionati con una multa di 50 euro ciascuno per la violazione dell’ordinanza sindacale.

Alle una del primo giorno dell’anno, sempre in piazza delle Carceri, una pattuglia di motociclisti è intervenuta per soccorrere un cittadino straniero, un pachistano, ferito in volto dopo una aggressione subita da due connazionali per futili motivi.

Poco dopo in via Santa Trinita è intervenuta una ambulanza per soccorrere un ragazzo che si era ferito ad una mano con un petardo fatto esplodere da lui, così come successo in via Limberti dove un altro giovane di origine straniera si è ferito con dei fuochi d’artificio da lui utilizzati. Entrambi saranno in seguito multati per la violazione dell’ordinanza sindacale.

Sempre in via Limberti, alcune ore dopo, una pattuglia è intervenuta per il danneggiamento di una campana di vetro causato dalla esplosione di una bomba carta. Al momento gli autori del gesto sono ignoti.

Intorno alle 3.30 in via Firenze durante un controllo di polizia stradale è stato fermato alla guida un cittadino italiano di 55 anni che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’auto è stata sequestrata e l’uomo, che aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, rischia la sospensione della patente che con le ultime modifiche al codice della strada, può arrivare ad un periodo superiore ai due anni.

A questi interventi si aggiunge, poi, l’incendio che è scoppiato nel parcheggio dell’Obi in via Udine. Le fiamme hanno distrutto parte della copertura esterna del magazzino. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse alle auto parcheggiate. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nella zona qualcuno stava tirando dei fuochi di artificio. Sull’episodio stanno indagando i vigili del fuoco.