Bologna per i biancazzurri. L’obiettivo è il riscatto

Senza l’uruguayano Sosa, impegnato con la sua nazionale nella marcia di avvicinamento alla Coppa America che inizierà il 2 febbraio, il Prato Calcio a 5 va in cerca di riscatto sul campo del Bologna 1909 (nella foto, Martini). I biancazzurri sono infatti reduci dalla bruciante sconfitta patita sul terreno di casa ad opera della capolista Unicusano Futsal Ternana, con la quale per una parte del match avevano lottato da pari a pari. Ora però ci sarà da affrontare un’altra formazione di alta classifica ed il compito per gli uomini di Bearzi non è dei più facili. La partita contro i bolognesi allenati dal grande ex Alberto Carobbi avrà inizio alle ore 18. Questa è la situazione di classifica nel girone B della serie A2: Unicusano Futsal Ternana 29 punti; Dozzese 28; OR Reggio Emilia 23; Bologna 1909 21; Kappabì Potenza Picena 17; Russi 14; History Roma e Real Fabrica 13; Prato Calcio a 5 e Atlante Grosseto 10; Buldog Lucrezia 6. Anche l’Italgronda Futsal Prato, in serie B, andrà a caccia di un riscatto dopo il doppio confronto ravvicinato con la Mattagnanese da cui è scaturito un solo punto e l’eliminazione dalla Coppa. La squadra allenata da Zudetich avrà però a disposizione una buona occasione: oggi sarà ospite dei liguri del Futsal Levante penultimo in classifica (ore 17). Nella classifica del girone C comanda il Futsal Pontedera con 30 punti, davanti all’Italgronda Futsal Prato con 26 e alla Mattagnanese con 24. Il Levante è penultimo con 11.

Massimiliano Martini