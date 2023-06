Tari, una raffica di aumenti. La mappa in tutti i comuni

Prato, 3 giugno 2023 - Comune che vai, rincaro Tari che trovi. E’ una situazione molto variegata quella della stangata sulle bollette della spazzatura in provincia di Prato. Un fenomeno accomunato però da una costante: in ogni comune la tariffa è aumentata, con una forbice dal 3% all’8%. Rincari che portano con sé anche i malumori di alcuni sindaci, che proprio in questi giorni sono venuti a conoscenza degli utili di Alia tramite i conferimenti nel progetto multiutility toscana dei servizi pubblici, e che quindi avrebbero preferito vedere ridotte le bollette a carico dei cittadini, piuttosto che ricevere maggiori utili. Fra i più critici il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno: "E’ un po’ paradossale che una società completamente pubblica faccia utili grazie alle tariffe pagate dai cittadini – dice –. Senza dimenticare che il non riscosso sul servizio Tari dobbiamo coprirlo noi Comuni. Di fatto tutti noi cittadini paghiamo due volte: per garantire l’utile ad Alia e per coprire l’evasione in bilancio. Io da sindaco, quindi, dico chiaramente che sarei più contento di vedere meno utili e tariffe più basse".

Tornando ai rincari comune per comune, a Prato c’è stato il rincaro maggiore per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti. Si è infatti passati da un costo di 45 milioni nel 2022 ai 48,1 milioni di quest’anno. Rincari che si sono tradotti in una maggiorazione delle aliquote del 3% per le utenze domestiche e fra il 4% e il 7% per le imprese. Rincari che saranno operativi a partire da fine novembre con l’arrivo nella cassetta della posta del saldo Tari 2023. Il comune in percentuale più colpito dagli aumenti è stato quello di Carmignano, con un +8% lineare fra domestico e non domestico. Rincari non sterilizzati dall’amministrazione comunale.

"Abbiamo preferito investire le risorse sulle opere pubbliche" spiega il vicesindaco Migaldi. A Vaiano rincaro del 4,2% per le famiglie, del 2% per ristoranti e commercio e del 4% per le altre tipologie di impresa. Anche qui nessun intervento in bilancio da parte del Comune per abbattere gli aumenti per "mancanza di risorse". A Cantagallo il servizio Tari è costato 30.000 euro in più, che si traducono in aumenti in bolletta per famiglie e imprese del 4,5%. A Vernio il servizio è rincarato di quasi 100.000 euro, mentre a Poggio a Caiano il rincaro medio è del 5% in bolletta.

Infine Montemurlo. Il servizio rincara del 6,5% ma il Comune lo ha limitato al 4% in bolletta per famiglie e imprese grazie al recupero dell’evasione per oltre 380.000 euro, e soprattutto scoprendo 16.000 metri quadrati di superficie su cui finora non veniva pagata la Tari.

"Questo progetto portato avanti con Sori – dice il sindaco Simone Calamai –, ci ha permesso di spalmare i ricavi e di abbassare l’entità dei rincari che altrimenti avrebbero gravato sia su imprese che sui cittadini. È un progetto importante perché riporta la legalità tra le attività economiche ed elimina la concorrenza sleale. Lo scatto importante è stato quello di scoprire 16.000 metri quadrati che finora erano sfuggiti al pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti".