Bollette, i numeri della stangata La luce ci è costata il 108% in più

La sensazione di una vera e propria stangata che i pratesi hanno avuto mese dopo mese col pagamento delle bollette di luce e gas, adesso viene certificato dai dati. L’analisi effettuata dall’osservatorio di Facile.it rivela che i pratesi hanno speso il 108% in più di energia e il 57% in più di gas nel paragone fra 2022 e 2021. Una mazzata che in cifre si traduce in una spesa media di luce a famiglia di 1.475 euro, mentre la cifra media delle bollette del gas si attesta sui 1.361 euro. Dall’analisi dei dati si scopre che l’andamento peggiore si è avuto sul fronte dell’energia. Perché i pratesi, a parità di consumi e con contratto di fornitura nel mercato di tutela, sono la terza provincia della Toscana come costi medi sostenuti per il pagamento delle bollette della luce. Davanti a noi ci sono solo i lucchesi con una spesa media di 1.601 euro a famiglia, e i pistoiesi con 1.552 euro di media. La cifra sostenuta dalle famiglie pratesi è superiore sia alla media toscana, cioè 1.411 euro, che alla media italiana 1.434 euro.

Secondo l’osservatorio di Facile.it le famiglie che hanno ottenuto maggiori risparmi in Toscana in bolletta sono state quelle di Livorno con una media di 1.329 euro e quella di Grosseto con 1.274 euro. Le cose sono andate leggermente meglio nel nostro territorio sul fronte delle bollette del gas. L’aumento medio del 57% rispetto al 2021 si è tramutato in una spesa media a famiglia di 1.361 euro. Significa ventitré euro in meno rispetto alla media regionale, ma soprattutto quasi cento euro in meno rispetto alla media nazionale. Le cose, invece, sono andate decisamente peggio nelle province di Arezzo, la maglia nera con una media a famiglia di 1.517 euro di gas, e a Lucca (1.481 euro). Le province più virtuose sono state infine quelle di Livorno, 1.160 euro di media a famiglia, e Grosseto con 1.014 euro.

"Con l’inizio del nuovo anno stiamo assistendo a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per quello del gas – commenta Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it –. Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio". Complessivamente nel 2022 le famiglie pratesi fra gas e luce hanno speso in media 2.836 euro, cioè 41 euro in più della media regionale e 57 euro in meno della media nazionale. Sdb