Bollette dell’acqua agli alluvionati. Il consumo extra sarà decurtato

L’acqua consumata per ripulire piazzali delle aziende, garage, cantine alluvionate non andrà a pesare sulle bollette. L’agevolazione temporanea è prevista dal decreto del direttore dell’Autorità Idrica Toscana. "Una risposta alle esigenze concrete della cittadinanza", afferma Nicola Perini, presidente di Publiacqua.

"Il decreto del direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con cui abbiamo lavorato in queste settimane per definire un testo che fosse operativo e desse certezze agli utenti, istituisce un’agevolazione temporanea finalizzata a rispondere al maggior consumo di acqua potabile che si è reso necessario per la pulizia dei locali alluvionati, azzerando la relativa spesa".

L’agevolazione, per scendere nei dettagli, annulla la parte variabile della tariffa sui consumi eccedenti il consumo storico registrati nel 2023 o, se in possesso di Publiacqua, sul periodo di consumo misurato tramite lettura e che intercorre tra una lettura effettuata prima del 2 novembre 2023 e una lettura almeno successiva al 1° dicembre 2023, rapportando il consumo storico a tale periodo di lettura.

Le utenze che hanno diritto all’agevolazione sono quelle localizzate nelle aree individuate dal Commissario delegato per gli interventi di protezione civile.

Attenzione, però, l’agevolazione potrebbe non essere tradotta in bolletta da subito. "Per poter decurtare i costi connessi agli extra-consumi sono necessarie modifiche importanti ai nostri sistemi operativi. Nel frattempo – continua Perini – possono quindi arrivare bollette con costi superiori a quelli mediamente pagati e dovuti proprio al consumo di acqua per la pulizia dei propri beni alluvionati. I cittadini non si devono però preoccupare perché sarà nostro compito decurtare il prima possibile tali costi dalle bollette". Publiacqua ricorda anche che, chi vorrà, potrà rinviare il pagamento delle bollette senza alcuna penalizzazione, mentre, se alcuni utenti vorranno pagare la bolletta, l’agevolazione sarà restituita come conguaglio sui prossimi consumi.

L’agevolazione sugli extraconsumi dovuti all’alluvione è diretta anche a coloro che vivono in condominio e non pagano la bolletta direttamente a Publiacqua. In questi casi spetterà all’amministratore di condominio o, in mancanza di questa figura, al delegato del condominio, operare la ripartizione della spesa fatturata attribuendo l’agevolazione a coloro che ne hanno diritto.