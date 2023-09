Bollette della Luce in Aumento, Un Autunno di Spese per le Famiglie Le famiglie italiane sentiranno l'aumento del 7-10% del prezzo dell'energia elettrica dal 1° ottobre, accompagnato da rincari del gas e della benzina. I consumatori devono cercare soluzioni per tenere sotto controllo le spese di energia e metano.