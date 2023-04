Bollette del gas, aumentano le truffe

Prato, 10 aprile 2023 – «Buongiorno, siamo di Estra. Il suo contratto del gas è in scadenza: ci sono delle offerte molto vantaggiose da non perdere». Più o meno è questo il tenore delle telefonate ricevute da decine di clienti a nome di falsi venditori che si spacciano per addetti di Estra. Il meccanismo è semplice e lo scopo è far firmare agli ignari cittadini contratti per la fornitura del gas con nuovi gestori tutt’altro che convenienti.

Adesso che è il momento di passaggio dal mercato tutelato a quello libero (in cui dovranno entrare tutte le utenze domestiche entro gennaio 2024) si moltiplicano i tentativi di truffa. Bisogna fare molta attenzione, tanto che Estra ha deciso di mettere in guardia i cittadini anche visto che, in caso di cambiamenti nel contratto, la società non chiama al telefono, ma invia una comunicazione scritta. Chi prospetta metodi diversi, dunque, sta mentendo.

«Sono stati segnalati casi di comportamenti scorretti adottati da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, non conoscono remore spacciandosi per operatori di Estra», dicono dalla società. «Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l’inganno nuovi contratti con altri operatori. Tali soggetti, che non hanno alcuna relazione con l’azienda, chiamano i clienti Estra proponendo cambi di tariffa».

La società pratese precisa una volta di più «che non effettua chiamate ai propri clienti per variazioni di tariffe o listini» e ricorda ai cittadini che, qualora ritengano di essere stati vittima di truffe o raggiri, possono recedere dal nuovo contratto anche se già firmato, senza alcuna spesa, entro 14 giorni lavorativi. Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi tribunali italiani e per questo Estra si riserva di procedere per vie legali. C’è infatti una deontologia che regola i rapporti di vendita: è il codice di condotta commerciale di Arera, alla cui osservanza sono obbligati indistintamente tutti gli operatori.

«Estra si è dotata di un protocollo di autoregolamentazione, sottoscritto con le associazioni dei consumatori, che stabilisce le modalità per la sottoscrizioni di contratti porta a porta o telefonici», aggiunge la società. Chi è stato vittima di raggiro può fare una segnalazione al sevizio clienti all’800 128 128 (da telefono fisso) o allo 02 8270 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13 oppure recandosi negli uffici al pubblico di Estra.