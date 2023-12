Bohème al Politeama, MetRagazzi e Black star al Fabbricone

Da ricordare le tre proposte nei nostri teatri questo weekend. Al Politeama domani alle 16 amdrà in scena la Bohème, nella singolare formula della Pratolirica che riesce ogni anno a offrire con successo l’ opera lirica al pubblico pratese, amalgamando diverse energie musicali locali, mantenendo un livello professionale cha fa miracoli (alle 15 ad ingresso libero presentazione e narrazione a cura di Goffredo Gori, critico musicale del nostro giornale). Oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 al Fabbricone c’è "Black star", spettacolo scritto da Fabrizio Sinisi e diretto da Fabrizio Arcuri. E’ un saggio sulla violenza in quattro atti: quattro diversi "modi della violenza", ovvero sentimentale, personale, politico, storico. Richiamandosi al Tito Andronico, opera d’esordio di Shakespeare, il testo è costruito attraverso quattro episodi che dialogano tra loro in modo non narrativo. Al Teatro Magnolfi, oggi e domani, appuntamento con la rassegna Met Ragazzi: dalle 15 alle 20, c’è la piccola performance "Brigitte e le petit bal perdù": la regia, le marionette e l’interpretazione di Nadia Addis del Petit Thèatre fanno apprezzare le piccole meraviglie della vita (la durata dello spettacolo è di 10 minuti, la prenotazione è obbligatoria, info sul sito del Met), sono previsti 10 turni spalmati dalle 15 alle 19.40. Alle 17 l’appuntamento è con "Once upon a time": il museo della fiaba di Emanuela Dall’Aglio permette di toccare in prima persona gli oggetti chiave, i cimeli, le tracce e i profumi di alcune delle più note fiabe e favole della tradizione.