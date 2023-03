Bodysongs: i corpi che cantano Perché danzare aiuta a vivere

Inizia domani con due laboratori l’undicesima edizione di Bodysongs - Corpi che cantano: nella sede di The Loom - Movement Factory, in via Cortesi 20 dalle 21 sono in programma "Sine Metu" laboratorio di narrazione corporea condotto da Sara Nesti e "It is naturally fucking special!" condotto da Sabrina Mazzuoli. La rassegna proseguirà fino a giugno con tre residenze artistiche e conseguenti messe in scena, offerte tramite bando a compagnie emergenti, performances prodotte e in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa, e con il Progetto Tps Tessile per il Sociale (le date su www.theloom.it). "Dopo un lungo periodo di pausa forzata e, in parte, voluta, Bodysongs riprende vita in una forma rinnovata – spiegano gli organizzatori –. Ci siamo chiesti che cosa potessimo fare ancora per portare l’arte della danza dentro la vita delle persone, non solo come spettatori, ma anche come praticanti. L’arte in generale e la danza in particolare ora più che mai possono diventare uno strumento che offre una chiave di lettura inconsueta e illuminante per comprendere se stessi, le relazioni che viviamo e la realtà in cui siamo immersi".The Loom - Movement Factory, un centro per la ricerca delle arti del movimento attivo da dieci anni, accoglierà nei suoi spazi, pensati appositamente per la danza, artisti, maestri, praticanti e pubblico. "In un momento in cui la cultura pare non essere una priorità, in cui purtroppo vengono fatti tagli a discapito di manifestazioni consolidate nel tempo – aggiungono i promotori della rassegna –, noi ci siamo messi a disposizione, con le nostre risorse, per accogliere un evento di danza, nell’intento di mantenere vivo l’interesse, la pratica e il confronto in quella che riteniamo essere un’arte importante per il benessere e la formazione dellle persone". L’obiettivo di Bodysongs è diventato quello di condurre chiunque lo voglia ad immergersi in un linguaggio che appartiene a tutti, esplorandone il senso, la poesia, le possibilità espressive, la comunicatività. Perché danzare migliora la qualità dello stare nel mondo. Bodysongs vuole essere un invito a danzare un mondo migliore.