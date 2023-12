BodySongs . I corpi cantano da The Loom

The Loom Movement Factory in via Cortesi sarà anche per questa stagione la casa di BodySongs – Corpi che cantano, giunta alla sua XII edizione, di cui oggi è prevista una speciale anteprima. Come lo scorso anno, la rassegna coprirà tutta la stagione, da dicembre a giugno, con workshop, spettacoli, residenze e site specific per offrire una panoramica sulla scena della danza contemporanea indipendente e non. Negli anni BodySongs ha accolto artisti da tutta Europa, diventando un punto di riferimento sia per giovani coreografi, che per compagnie consolidate, e creando un dialogo e uno scambio e favorire la divulgazione del linguaggio delle arti del movimento. Grazie a un bando di residenze artistiche, gli spazi di The Loom verranno messi a disposizione di coreografi e compagnie, e verrà data loro la possibilità di sviluppare un’idea e presentarla in una data del Festival. Oggi anteprima del festival con presentazione del programma: alle 19.30 la Compagnia Dna Lecture con "Alle cose invisibili", coreografia Elisa Pagani, danzano Chiara Merolla, Ilaria Ignesti e Roberto Cherubini; alle 21 il collettivo Prendashanseaux Gaia - La nuova umanità presenta Mater, coreografia e danza Angela Valeria Russo, videoproiezioni Fabio Sau Foto, installazioni Lucia Baldini, paesaggio sonoro Antonio Bissiri, produzione Asmed Balletto di Sardegna. Mater mette in dialogo la danza con quattro video proiezioni e due maxi fotografie, vuole suscitare qualcosa di profondo attraverso la bellezza, ma anche destabilizzare e disturbare la consapevolezza attraverso una memoria antica. Solo su prenotazione: [email protected]