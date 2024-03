BodySongs. Corpi che cantano. Parte la rassegna di The Loom sulla danza contemporanea

BodySongs. Corpi che cantano: stasera alle 21 negli spazi di The Loom – Movement Factor in via Cortesi si apre il calendario della rassegna di danza contemporanea che in questi anni si affermata non solo a livello nazionale. Andranno in scena tre creazioni di giovani coreografe che sono state selezionate nel bando Residenze coreografiche, a cui hanno partecipato artisti della danza da tutta Europa. L’intento del progetto è offrire l’opportunità a chi non ha un proprio spazio per lavorare sulla ricerca, risiedendo per una settimana negli spazi di The Loom e sviluppando la propria idea, in un’atmosfera di scambio e confronto, cosa assai rara nel panorama della danza, dove l’accento viene spesso posto sulla produttività, senza lasciare il tempo alle idee di prendere forma con i loro tempi. La prima ospite della serata sarà la danzatrice fiorentina Eleonora Valorz, che presenterà il suo lavoro di danza aerea dal titolo No name, nel quale si parla di identità, come punto di partenza da cui si può spiccare il volo verso uno spazio imprevedibile e sorprendente. Ci sarà la giovane e bravissima Giuditta Re, una danzatrice di Milano, che si è formata come acrobata e successivamente come danzatrice butho che col suo Brote digital porterà il pubblico in un mondo fatto di forme inconsuete, di silenzio e ascolto. Infine, la compagnia pugliese Esenco Dance Movement infine metterà in scena E/U-topia un duetto, creato e danzato da Antonella Albanese e Cassandra Bianco, che indaga la prossimità di due corpi alla ricerca di uno spazio ideale di relazione e interazione. Gli appuntamenti del cartellone continueranno fino a giugno. Per consultare il programma completo www.bodysongs.eu. Solo su prenotazione [email protected]